сегодня



Новое видео NOTHGARD



Видео на новый сингл группы NOTHGARD "Guardians Of Sanity" доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Malady X", выпущенного 26 октября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- ltd. 1st ed. Digipak-CD

- box set (EU exclusive - limited to 300 copies)

- 180g black vinyl

- dead gold marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- light grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- red/black marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 120 copies)

- clear/black marbled vinyl (US exclusive - limited to 100 copies)



Трек-лист:



01. Voyage To Decay (intro)

02. Malady X

03. Shades Of War

04. Guardians Of Sanity

05. Epitaph

06. Deamonium I

07. Serpent Hollow

08. Devil Will Know

09. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (limited digi-CD bonus)

13. Ninja (limited digi-CD bonus) (blindman)























+0 -0









просмотров: 113