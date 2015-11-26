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Новое видео с текстом HISS FROM THE MOAT
"The Harrier", новое видео с текстом блэк-дэт-металлической группы HISS FROM THE MOAT, основанной известным барабанщиком James'ом Payne'ом (Vital Remains, Hour Of Penance), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 22 февраля на M-Theory Audio. |
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