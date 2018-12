Новое видео с текстом HISS FROM THE MOAT

сегодня



"The Harrier", новое видео с текстом блэк-дэт-металлической группы HISS FROM THE MOAT, основанной известным барабанщиком James'ом Payne'ом (Vital Remains, Hour Of Penance), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 22 февраля на M-Theory Audio.















