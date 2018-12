сегодня



Новый альбом VELIAN выйдет зимой



Болгарские дарк-металлисты VELIAN выпустят дебютный полноформатный альбом, получивший название "Goddess", девятнадцатого января. За сведение и мастеринг материала отвечал Constantine Gentchev (Phyx) из MIG7 Studio, за оформление Mirko Stanchev (Illogical Conversions):



Трек-лист:



“Silent Assassin”

“Fireflies”

“Broken”

“Godless”

“The Darkness Within”

“Maiden Of Stone”

“Spirits”

“Burning Halo”

“Building Cages”

“In The Name Of Power”













