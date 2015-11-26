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Little Villans

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Записи оригинального барабанщика MOTÖRHEAD увидят свет



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29 марта 2019 года состоится релиз альбома группы LITTLE VILLIANS, которая была основана в 2006 году оригинальным барабанщиком MOTÖRHEAD, Филом Тейлором вместе с James'ом Childs'ом (AVON, AIRBUS) и Owen'ом Street'ом из WAXY и VAILS,

Трек-лист альбома "Philthy Lies":

01. What On Earth

02. Attack

03. Traitor

04. Running Around

05. Water Under The Bridge

06. In The Head

07. Enemy

08. Got To Grips

09. I Am Dying

10. Get Out



Original MOTГ–RHEAD Drummer PHIL 'PHILTHY ANIMAL' TAYLOR's LITTLE VILLAINS Album To Receive Posthumous Release






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