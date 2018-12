сегодня



Записи оригинального барабанщика MOTÖRHEAD увидят свет



29 марта 2019 года состоится релиз альбома группы LITTLE VILLIANS, которая была основана в 2006 году оригинальным барабанщиком MOTÖRHEAD, Филом Тейлором вместе с James'ом Childs'ом (AVON, AIRBUS) и Owen'ом Street'ом из WAXY и VAILS,



Трек-лист альбома "Philthy Lies":



01. What On Earth



02. Attack



03. Traitor



04. Running Around



05. Water Under The Bridge



06. In The Head



07. Enemy



08. Got To Grips



09. I Am Dying



10. Get Out



















+2 -0









просмотров: 87