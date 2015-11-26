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Записи оригинального барабанщика MOTÖRHEAD увидят свет
29 марта 2019 года состоится релиз альбома группы LITTLE VILLIANS, которая была основана в 2006 году оригинальным барабанщиком MOTÖRHEAD, Филом Тейлором вместе с James'ом Childs'ом (AVON, AIRBUS) и Owen'ом Street'ом из WAXY и VAILS,
Трек-лист альбома "Philthy Lies":
01. What On Earth
02. Attack
03. Traitor
04. Running Around
05. Water Under The Bridge
06. In The Head
07. Enemy
08. Got To Grips
09. I Am Dying
10. Get Out
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