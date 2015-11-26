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Новый альбом LAHMIA выйдет зимой
Мелодик дэт металл группа LAHMIA выпустит новую, вторую по счету, студийную работу, получившую название "Resilience", восемнадцатого января на Scarlet Records. Продюсером материала был Giuseppe Orlando из OuterSound Studios, Rome, Italy, За мастеринг отвечал Mika Jussila, а за оформление Gustavo Sazes (Arch Enemy, Machine Head, Morbid Angel, Cynic):
"Elegy For A Dying Sun"
"Her Frantic Call"
"Divide Et Impera"
"The Frayed Lines Of Time"
"Void Of Humiliation"
"The Age Of Treason"
"Limitless"
"Existential Vastness"
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