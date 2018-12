все новости группы







18 дек 2018 : Новая песня PORN



Новая песня PORN



Французская готик метал/индастриал команда PORN представила трек из нового, четвертого по счету, альбома, The Darkest of Human Desires-Act II:



“Choose Your Last Words”

“Evil 6 Evil”

“Here For Love”

“Tonight, Forever Bound”

“Remorse For What?”

“My Rotten Realm”

“Eternally In Me”

“The Radiance Of All That Shines”

“Abstinent Killer”

“The Last Of A Million”













