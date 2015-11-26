Новая песня PORN

Французская готик метал/индастриал команда PORN представила трек из нового, четвертого по счету, альбома, The Darkest of Human Desires-Act II:
“Choose Your Last Words”
“Evil 6 Evil”
“Here For Love”
“Tonight, Forever Bound”
“Remorse For What?”
“My Rotten Realm”
“Eternally In Me”
“The Radiance Of All That Shines”
“Abstinent Killer”
“The Last Of A Million”
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