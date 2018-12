19 дек 2018



Новое видео DARK MIRROR OV TRAGEDY



"I Am The Lord Ov Shadows", новое видео группы DARK MIRROR OV TRAGEDY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Lord Ov Shadows, выходящего 22 января:



"Creation Of The Alter Self"

"Possession"

"The Annunciation In Lust"

"Acquainted With The Nocturnal Devastation"

"I Am The Lord Ov Shadows"













+0 -1









просмотров: 204