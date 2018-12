20 дек 2018



Басист TWISTED SISTER в ANIMAL TACTIX



"Deck The Halls", новое видео группы ANIMAL TACTIX, основанной Mark'ом "The Animal" Mendoza'ой, известным по сотрудничеству с TWISTED SISTER, BLACKFOOT и THE DICTATORS, доступно ниже. В состав группы также входят гитарист Jared Cannata и барабанщик Jordan Cannata.















