20 дек 2018



Новая песня JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD



Бывший вокалист KYUSS John Garcia выпустит одноименную дебютную работу с коллективом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD, четвертого января на Napalm Records. Продюсером материала был никто иной как Chris Goss, ранее работавший с KYUSS и QUEENS OF THE STONE AGE.



Композиция "My Everything" доступна для прослушивания ниже.



«После года серьезного стресса, начала работ над собственной студии, закрытия, найма и увольнений, драма закончилась. Спасибо виртуозным пальцам Chris'a, запись готова.



Пока неясно, рискну ли я еще раз окунуться в подобное, так что пока только так. Встречайте дебютный альбом JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD с четвертого января и в туре в его поддержку.



Шоу в Вегасе будет моим единственным в США и должно быть особенным. Спасибо всем за поддержку, именно вы та причина, по которой я иду вперед! Всем охапки моей любви!»























