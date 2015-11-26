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DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года



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Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.

Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.

Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2018 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

rassol


20 дек 2018, 17:05		Пиздатый свин.

nabastak_


20 дек 2018, 17:06		Только маленький. Даешь полноразмерного свина !

Darkside.ru Member

Starbreaker


20 дек 2018, 17:24		Традиционно напоминаю - если вашего любимого альбома нет в списке, как и в базе Дарксайда, добавьте незамеченный артефакт руками сами, это совсем не сложно.
Писать здесь "а гдееее группа Моржовый Гнев?" смысла нет)

KILL GRAVE


20 дек 2018, 17:54		Тут и без дураков понятно, что лучшим альбомом будет Бегемот, которого бы сразу и поместили вместо свина Бибопа.


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