DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года

Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.
Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.
Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2018 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!
rassol
nabastak_
Starbreaker
Писать здесь "а гдееее группа Моржовый Гнев?" смысла нет)
KILL GRAVE
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