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Hellnite

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|||| 23 дек 2018

Новая песня HELLNITE



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"Phantom Force", новая песня группы HELLNITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Midnight Terrors, выход которого запланирован на 12 февраля на Sliptrick Records.

Трек-лист:

"Projection"
"Phantom Force"
"Spirits Prevail"
"Beasts From The Deep"
"Thrash of The Living Dead"
"Darker Than Black"
"Stage On Fire"
"The Necromancer"
"Midnight Terror"

HELLNITE Streaming New Single вЂњPhantom ForceвЂќ





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