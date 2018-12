все новости группы







23 дек 2018 : Новая песня HELLNITE



23 дек 2018



Новая песня HELLNITE



"Phantom Force", новая песня группы HELLNITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Midnight Terrors, выход которого запланирован на 12 февраля на Sliptrick Records.



Трек-лист:



"Projection"

"Phantom Force"

"Spirits Prevail"

"Beasts From The Deep"

"Thrash of The Living Dead"

"Darker Than Black"

"Stage On Fire"

"The Necromancer"

"Midnight Terror"













