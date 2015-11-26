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BRAND NEW SIN соберутся для концерта



Оригинальный состав BRAND NEW SIN соберётся для специального концерта в Lost Horizon, который пройдёт четвертого мая и уже полностью распродан. По сообщению на официальной странице, группа исполнит материал из всего бэк-каталога. Ещё один пост гласит, что 15 декабря состоялась репетиция, в ходе которой команда прошлась по 15 темам, включая материал всего первого альбома.





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