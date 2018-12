все новости группы







Rival

?

-

-





25 дек 2018 : Новая песня RIVAL



сегодня



Новая песня RIVAL



"Black Widow", новая песня группы RIVAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Prophecy, выход которого состоялся на Dark Star Records:



"Retaliation"

"Vigilante"

"Black Widow"

"Prophecy"

"Paralyzed"

"Blind Fury"

"About You"

"Crash And Burn"

















+0 -1









просмотров: 146