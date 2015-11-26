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Steel Engraved

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|||| 29 дек 2018

Новое видео STEEL ENGRAVED



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Немецкая хэви/пауэр металл группа STEEL ENGRAVED объявила о выпуске нового альбома "Steel Engraved" 25 января на ROAR Rock Of Angels Records. Продюсировали запись Mario Lochert (Serious Black) и Jan Vacik (Serious Black) в Dreamsound Studios. Все вокальные партии продюсировал Ralf Scheepers в RS Vocal Works. Сведение и мастеринг проводил Jan Vacik в Dreamsound Studios. Партию гостевого вокала для “Searching For Regret” записал также Ralf Scheepers (Primal Fear). За оформление отвечал Dušan Marković (Dragony, Thor, Jag Panzer).

Трек-лист:

“Where Shadows Remain”
“Generation Headless”
“The Oppressed Will Fly”
“Slave To Yourself”
“Nightwarriors”
“Rebellion”
“Searching For Regret”
“One By One”
“Heat”
“Your Inner Self”
“Close Your Eyes”
“We Will Follow” (bonus track)
“All That Lies Below” (bonus track)

Видео "Where Shadows Remain" доступно ниже.

STEEL ENGRAVED Debut "Where Shadows Remain" Music Video





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