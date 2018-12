29 дек 2018



VESICATION на Horror Pain Gore Death Productions



Канадская грайндкор формация VESICATION заключила соглашение с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором 25 января состоится цифровой релиз компиляции A Decade Of Damage:



"Shit Pipe Sundae"

"Festering Cunt Scabs"

"Piss Shitting Dick Nipples"

"Born With Two Dicks"

"Fossilized Fist Fuck"

"Spread Beagle"

"Regurgitate The Regret"

"Screaming For Tiki" (Wadge cover)













+0 -0









просмотров: 138