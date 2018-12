29 дек 2018



Новое видео NAILED TO OBSCURITY



Немецкая команда NAILED TO OBSCURITY опубликовала видео на новый сингл "Tears Of The Eyeless" из альбома "Black Frost", выходяшего 11 января 2019 года, который станет дебютом коллектива на Nuclear Blast.



Трек-лист альбома:



"Black Frost"

"Tears Of The Eyeless"

"The Aberrant Host"

"Feardom"

"Cipher"

"Resonance"

"Road To Perdition"























