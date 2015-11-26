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Nailed to Obscurity

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|||| 29 дек 2018

Новое видео NAILED TO OBSCURITY



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Немецкая команда NAILED TO OBSCURITY опубликовала видео на новый сингл "Tears Of The Eyeless" из альбома "Black Frost", выходяшего 11 января 2019 года, который станет дебютом коллектива на Nuclear Blast.

Трек-лист альбома:

"Black Frost"
"Tears Of The Eyeless"
"The Aberrant Host"
"Feardom"
"Cipher"
"Resonance"
"Road To Perdition"

NAILED TO OBSCURITY Release










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DarkRoom_0


29 дек 2018, 19:29		Хороши, альбом жду!


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