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Astrophobos

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Новая песня ASTROPHOBOS



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“Begotten In Black”, новая песня группы ASTROPHOBOS, доступна для прослушивания ниже. Запись проходила в собственной Triumvirate Studio, сведение и мастеринг выполнил Devo Andersson в Endarker Studio. Трек взят из альбома Malice Of Antiquity, выход которого намечен на 18 января:

"Fire Of Catharsis"
"Begotten In Black"
"Descending Shadows"
"Abattoir For Flesh And Faith"
"The Summoning Call"
"The Wolves Between The Stars"
"Until The Red Of Dawn"
"The Nourishing Hate"
"Imperator Noctis"

ASTROPHOBOS Reveal New Track вЂњBegotten In BlackвЂќ






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