30 дек 2018 : Новое видео BOUNDARY



Новое видео BOUNDARY



"City Of Madness", новое видео группы BOUNDARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Overdose Of Sin, выходящего 18 января:



"First Line"

"Better Off Dead"

"City Of Madness"

"The Curse"

"Overdose Of Sin"

"War"

"Break The Wall"

"Quit The Torment"

"Resurrection"

"L.N.D.A."

