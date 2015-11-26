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Новое видео BOUNDARY



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"City Of Madness", новое видео группы BOUNDARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Overdose Of Sin, выходящего 18 января:

"First Line"
"Better Off Dead"
"City Of Madness"
"The Curse"
"Overdose Of Sin"
"War"
"Break The Wall"
"Quit The Torment"
"Resurrection"
"L.N.D.A."
"Wasting Time"

Austria's BOUNDARY Premier "City Of Madness" Music Video





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