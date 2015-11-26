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Equipoise

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Музыканты CHTHE'ILIST, BEYOND CREATION, Ex-HATE ETERNAL в EQUIPOISE



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Восьмого марта на The Artisan Era состоится релиз дебютного альбома проекта EQUIPOISE, в состав которого входят музыканты CHTHE'ILIST, BEYOND CREATION, Ex-HATE ETERNAL.

Трек-лист:

"Illborn Augury"
"Sovereign Sacrifices"
"Alchemic Web Of Deceit"
"A Suit Of My Flesh"
"Shrouded"
"Sigil Insidious"
"Reincarnated"
"Dualis Flamel"
"Eve Of The Promised Day"
"Waking Divinity"
"Ecliptic"
"Squall Of Souls"
"Cast Into Exile"
"Ouroboric"

EQUIPOISE - Prog-Death Unit Featuring CHTHE'ILIST, BEYOND CREATION, Ex-HATE ETERNAL Members To Release Demiurgus Album In March; Teaser Video






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