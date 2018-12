29 дек 2018



Новый альбом группы DARK HELM доступен для прослушивания



"Hymnus De Antitheist", новый альбом группы DARK HELM, доступен для прослушивания ниже:



"At Dawn"

"Cilice"

"Eulogy"

"Embers"

"Akasha"

"Loss Laments"

"Obey"

"Asleep At The Wheel"

"Fallacy





Hymnus de Antitheist by Dark Helm







+0 -1









просмотров: 162