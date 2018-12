31 дек 2018



Музыканты BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN в BRAVE THE WATERS



Группа BRAVE THE WATERS, в состав которой входят участники BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN, представили композицию "Written In Stone & Locked Away", которая будет включена во второй студийный альбом коллектива, Chapter II: Days Of Solitude:



"Endless Pursuit"

"Above The Broken Clouds"

"Written In Stone & Locked Away"

"To Be Alone"

"Transcending Horizons"

"Vague Shadows"

"Trials Of The Sunken Swamp"

"Out Of Nowhere"

"Maze Of Winding Roads"

"Arrival At The Gates Of Torment"













