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Brave The Waters

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|||| 31 дек 2018

Музыканты BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN в BRAVE THE WATERS



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Группа BRAVE THE WATERS, в состав которой входят участники BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN, представили композицию "Written In Stone & Locked Away", которая будет включена во второй студийный альбом коллектива, Chapter II: Days Of Solitude:

"Endless Pursuit"
"Above The Broken Clouds"
"Written In Stone & Locked Away"
"To Be Alone"
"Transcending Horizons"
"Vague Shadows"
"Trials Of The Sunken Swamp"
"Out Of Nowhere"
"Maze Of Winding Roads"
"Arrival At The Gates Of Torment"

BRAVE THE WATERS Featuring BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN Members To Release Chapter II: Days Of Solitude Album In February; First Single Streaming





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