Музыканты BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN в BRAVE THE WATERS
Группа BRAVE THE WATERS, в состав которой входят участники BUCKSHOT FACELIFT, GREY SKIES FALLEN, представили композицию "Written In Stone & Locked Away", которая будет включена во второй студийный альбом коллектива, Chapter II: Days Of Solitude:
"Endless Pursuit"
"Above The Broken Clouds"
"Written In Stone & Locked Away"
"To Be Alone"
"Transcending Horizons"
"Vague Shadows"
"Trials Of The Sunken Swamp"
"Out Of Nowhere"
"Maze Of Winding Roads"
"Arrival At The Gates Of Torment"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).