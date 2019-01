3 янв 2019



Новый альбом UNENDLICH выйдет в феврале



Horror Pain Gore Death Productions 1 февраля выпустят на CD и в цифровых форматах новый альбом блэк-металлистов UNENDLICH, получивший название "Thanatophobia".



Трек-лист диска:



“Oblivion Of Time”

“Already Dead”

“Shadow Of Mortality”

“Death Rights”

“The Gods We Trust”

“Becoming Fire”

“Secret Of Consequence”

“The Final Error”

“Thanatophobia”

“UC3”

“My Own Misery”













