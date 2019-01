сегодня



Видео с текстом от GLORYFUL



"Void Of Tomorrow", новое видео с текстом группы GLORYFUL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cult Of Sedna", выходящего 18 января на Massacre Records.



Трек-лист:



“Cult Of Sedna”

“The Oath”

“Brothers In Arms”

“Void Of Tomorrow”

“The Hunt”

“True ‘Til Death”

“When The Union Calls On Me”

“Desert Stranger”

“My Sacrifice”

“Sinners & Saints”

“Into The Next Chapter”

















