Концертное видео DOOL



Голландская группа DOOL опубликовала видео с выступления на немецком фестивале Wacken Open Air, проходившем летом 2018 года.



Сет-лист:



"Intro"

"The Alpha"

"Golden Serpents"

"She Goat"

"In Her Darkest Hour"

"Vantablack"

"Oweynagat"











