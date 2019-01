сегодня



Новый альбом BOOZE CONTROL выйдет зимой



Немецкая олдскул металл группа BOOZE CONTROL выпустит новую работу, получившую название "Forgotten Lands", двадцать второго февраля на Gates of Hell Records.



Трек-лист:



“Forgotten Lands”

“Attack Of The Axeman”

“The Nameless”

“Of The Deep”

“Spellbound”

“Slaying Mantis”

“Playing With Fire”

“Thanatos”

“Doom Of Sargoth”

“Cydonian Sands”











