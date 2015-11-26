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NIGHT HAG на Horror Pain Gore Death Productions
Американская дэт металл группа NIGHT HAG заключила соглашение с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором состоится релиз нового ЕР Insemination Rites Of The Succubus.
Трек-лист:
“Buried In Gore”
“Night Hag”
“Carnal Necromantic Lust Ritual”
“Insemination Rites Of The Succubus”
“Witches’ Coven” (Mortician cover)
Один из треков из этого релиза, “Buried In Gore”, доступен ниже.
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