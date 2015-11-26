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Night Hag

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NIGHT HAG на Horror Pain Gore Death Productions



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Американская дэт металл группа NIGHT HAG заключила соглашение с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором состоится релиз нового ЕР Insemination Rites Of The Succubus.

Трек-лист:

“Buried In Gore”
“Night Hag”
“Carnal Necromantic Lust Ritual”
“Insemination Rites Of The Succubus”
“Witches’ Coven” (Mortician cover)

Один из треков из этого релиза, “Buried In Gore”, доступен ниже.

NIGHT HAG Sign To Horror Pain Gore Death Productions For Release Of New EP





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