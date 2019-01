сегодня



NIGHT HAG на Horror Pain Gore Death Productions



Американская дэт металл группа NIGHT HAG заключила соглашение с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором состоится релиз нового ЕР Insemination Rites Of The Succubus.



Трек-лист:



“Buried In Gore”

“Night Hag”

“Carnal Necromantic Lust Ritual”

“Insemination Rites Of The Succubus”

“Witches’ Coven” (Mortician cover)



Один из треков из этого релиза, “Buried In Gore”, доступен ниже.













