SERJ TANKIAN, M. SHADOWS, TOM MORELLO станут гостями на новом альбоме THESE GREY MEN



Serj Tankian из SYSTEM OF A DOWN, M. Shadows из AVENGED SEVENFOLD и Tom Morello из RAGE AGAINST THE MACHINE станут, помимо прочих, приглашёнными музыкантами, которые появятся на предстоящем альбоме нового проекта THESE GREY MEN, основанного барабанщиком SYSTEM OF A DOWN John'ом Dolmayan'ом.



Dolmayan впервые сообщил об основании THESE GREY MEN в 2014 году, пообещав, что проект выпустит альбом с участием звёзд, а затем поедет в тур.



В новом интервью Dolmayan рассказал о прогрессе в работе над альбомом следующее: «Я всё ещё работаю над ним. Он выйдет в течение четырёх следующих месяцев. Все песни готовы, но мы добавляем струнные... А затем мы начинаем сведение некоторых песен, которые уже готовы. На альбоме много крутых артистов. Serj спел две песни, а вокалист AVENGED SEVENFOLD Matt исполнил одну песню. И там ещё будет куча друзей. Tom Morello сыграл на гитаре на одной из песен.



Я знаю, что это заняло целую вечность, но альбом выйдет. У меня родилось двое детей по ходу дела, так что когда у меня появились дети, я остановил работу и сконцентрировался на роли отца. Так что это заняло какое-то время, но я надеюсь, что слушателям он доставит удовольствие».















