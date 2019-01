10 янв 2019



Новое видео FULL HOUSE BREW CREW



Греческие грув-металлисты FULL HOUSE BREW CREW, в рядах которых также присутствует басист ROTTING CHRIST, опубликовали видео на песню “Cannot Be Judged” из их второго альбома "Me Against You".



















