10 янв 2019



Новое видео SPADES AND BLADES с участием вокалиста BLEEDING THROUGH



"My Worst Enemy", новое видео группы SPADES AND BLADES, доступно для просмотра ниже. В записи трека принимал участие Brandan Schieppati из Bleeding Through.











