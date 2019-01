11 янв 2019



Новая песня DEAD WITCHES



"Fear The Priest", новая песня британской оккультной дум металл группы DEAD WITCHES, в состав которой входит основатель ELECTRIC WIZARD Mark Greening, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Final Exorcism, выход которого запланирован на 22 февраля на Heavy Psych Sounds Records.



Трек-лист:



"There' Someone There"

"The Final Exorcism"

"Goddess Of The Night"

"When Do The Dead See The Sun"

"The Church By The Sea"

"Lay Demon"

"Fear The Priest"















