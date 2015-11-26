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11 янв 2019
Музыканты LAMB OF GOD, ANIMALS AS LEADERS, SWORN ENEMY в OVER IT ALL
Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, гитарист ANIMALS AS LEADERS Javier Reyes, гитарист SWORN ENEMY Lorenzo Antonucci, и основатель агенства 33 & West JJ Cassiere и Mediaskare Records Baron Bodnar объединились в группе OVER IT ALL. |
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