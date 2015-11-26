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Over It All

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|||| 11 янв 2019

Музыканты LAMB OF GOD, ANIMALS AS LEADERS, SWORN ENEMY в OVER IT ALL



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Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, гитарист ANIMALS AS LEADERS Javier Reyes, гитарист SWORN ENEMY Lorenzo Antonucci, и основатель агенства 33 & West JJ Cassiere и Mediaskare Records Baron Bodnar объединились в группе OVER IT ALL.



LAMB OF GOD, ANIMALS AS LEADERS, SWORN ENEMY Members Join Forces In OVER IT ALL

View this post on Instagram вЂњThe Nightmare BeginsвЂќ 1.10.2019 In the @overitallofficial RV with my bros- weвЂ™re just ONE FREAKING DAY into this thing & already itвЂ™s trashed & smells like ass. I guess that what happens when you put a bunch of freaking savages from @lambofgod, @animalsasleaders, @swornenemynyc, & #atticsforautomatics together to form a band. Christ almighty, I thought I had left the van/RV days far behind me... Thanks @sumerianrecords for paying for the RV... I guess. Give us a follow for updates: @overitallofficial. What have I gotten myself into... #overitall #lambofgod #animalsasleaders #swornenemy #atticsforautomatics #sumerianrecords #getyourshittogetherkevin A post shared by D. Randall Blythe (@drandallblythe) on Jan 10, 2019 at 12:49pm PST

View this post on Instagram What happens when you put together members of @animalsasleaders, @lambofgod, @swornenemynyc & Attics For Automatics? PURE MADNESS. We are OVER IT ALL. Hide your children, because we are coming for them in 2019. Thanks @sumerianrecords for the support & making this happen! Stay tuned... A post shared by Over It All (@overitallofficial) on Jan 10, 2019 at 12:22pm PST



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