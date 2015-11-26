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Rigor Mortis

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17 янв 2019 : 		 Вокалист RIGOR MORTIS и WARBEAST переведён в хоспис

8 ноя 2015 : 		 Трейлер нового DVD RIGOR MORTIS

12 авг 2015 : 		 Вокалист RIGOR MORTIS перенес операцию на сердце

25 сен 2014 : 		 Новая песня RIGOR MORTIS

15 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RIGOR MORTIS

1 июл 2014 : 		 Последний альбом RIGOR MORTIS выйдет в октябре

28 фев 2013 : 		 RIGOR MORTIS завершили сведение

30 дек 2012 : 		 Вокалист RIGOR MORTIS вспоминает гитариста

24 дек 2012 : 		 Причина смерти гитариста RIGOR MORTIS

22 фев 2012 : 		 RIGOR MORTIS завершили запись альбома

9 фев 2012 : 		 RIGOR MORTIS приступили к записи альбома

14 фев 2011 : 		 RIGOR MORTIS войдут в студию в следующем месяце

7 янв 2011 : 		 RIGOR MORTIS запишут две новые песни в феврале

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Вокалист RIGOR MORTIS и WARBEAST переведён в хоспис



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Вокалист WARBEAST и RIGOR MORTIS Bruce Corbitt был переведён в хоспис после распространения рака. Хоспис — это особый способ ухода за неизлечимо больными людьми. Эти меры направлены не на лечение, а на облегчение бремени, связанного с неизлечимой болезнью.

11 января он представил обновленную информацию о своём состоянии в 10-минутном видео в Facebook.

«Вот он я — всё ещё борюсь, борюсь, борюсь, борюсь. Я никогда не перестану бороться. Вы все это знаете. Просто трудно даже использовать эти слова: хоспис. Никогда не думал, что окажусь здесь».

Corbitt начал свою борьбу с раком пищевода в мае 2017 года. Он прошёл курс облучения и химиотерапии, прежде чем ему смогли сделать операцию. Когда все думали, что Bruce, безусловно, преодолеет кризис, на первом же визите к врачу в 2018 году ему сообщили ужасную новость, что рак никуда не делся, и он четвёртой стадии. Ему давали от двух месяцев до двух лет, однако сказали, что ему по-настоящему повезёт, если он проживет хотя бы год.



WARBEAST And RIGOR MORTIS Singer BRUCE CORBITT Has Been Moved To Hospice Care



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