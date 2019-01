сегодня



Бывший гитарист MEGADETH в WALLS OF BLOOD



WALLS OF BLOOD, новый проект канадского гитариста Glen'a Drover'a, выпустит дебютную работу, получившую название "Imperium", двадцать второго февраля на Metalville. В альбом войдет десять треков "высококлассного пауэр-металла", а в качестве гостей в записи принимали участие такие вокалисты как Tim Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Chuck Billy (TESTAMENT), Todd La Torre (QUEENSRŸCHE) и Henning Basse (METALLIUM, FIREWIND).



Drover записал все партии гитары и клавиш, ударные записывал Scott Barrymore, бас Chris Myles (за исключением песен "Discordia" и "Tarnished Dream", в которой можно услышать игру Joe DiBiase). Всю музыку продюсеировал и записывал сам Drover в Eclipse Recording, Windsor, Ontario, Canada.



01. Leave This World Behind (feat. Nils K. Rue)



02. Discordia (feat. Todd La Torre)



03. Waiting To Die (feat. Chuck Billy)



04. Blood Sacrifice Ritual (feat. Henning Nasse)



05. Tarnished Dream (feat. Tim Owens)



06. Walls Of Blood (feat. Matt Cuthbertson)



07. The Fault Of Man (feat. Henning Basse)



08. Dark Lords Of Sleep (feat. Dan Cleary)



09. Junkhead (ALICE IN CHAINS cover) (feat. Lance Harvill)



10. Seven Spirits (feat. Henning Basse)



Композиция Discordia доступна для прослушивания ниже.



















