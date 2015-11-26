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DARKSIDE TOP 2018 : Результаты



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Прошли праздники (с которыми мы вас всех сердечно поздравляем), а это значит, что настало время подвести музыкальные итоги прошлого 2018 года! Итак, по итогам голосования читателей сайта Darkside.ru стали:

Лучший альбом года:

1. Judas Priest "Firepower"
2. Amorphis "Queen of Time"
3. Immortal "Northern Chaos Gods"
4. Ghost "Prequelle"
5. U.D.O. "Steelfactory"
6. Behemoth "I Loved You at Your Darkest"
7. Powerwolf "The Sacrament Of Sin"
8. Aria "Проклятье морей"
9. Dimmu Borgir "Eonian"
10. Deicide "Overtures of Blasphemy"

Худший альбом года

1. Aria "Проклятье морей"
2. Dimmu Borgir "Eonian"
3. Machine Head "Catharsis"
4. Therion "Beloved Antichrist"
5. Epidemia "Легенда Ксентарона"
6. Behemoth "I Loved You at Your Darkest"
7. U.D.O. "Steelfactory"
8. Disturbed "Evolution"
9. Ghost "Prequelle"
10. Judas Priest "Firepower"

С более развернутыми результатами голосования вы можете ознакомиться здесь.

Также по традиции коллектив Darkside.ru составил свой собственный "TOP 2018", ознакомиться с которым можно по этому адресу.



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Eu_Gene


14 янв 2019, 16:42		8-я позиция в лучших... *прикрывает лицо ладонью*

сашашиляев


14 янв 2019, 16:54		Пожалуйста,в последствии сделайте так,если возможно,чтоб нельзя было Лучшие в Худшие альбомы пихать и наоборот,а то это идиотизм полнейший!

Darkside.ru Member

Nerferoth Juventino


14 янв 2019, 16:57		Как вы себе это представляете, Александр?Поделитесь, пожалуйста, идеями.

Exceptional


14 янв 2019, 16:59		Оба Топа составлены в основном из неплохих альбомов, так что сойдет. Тем более, что мои любимцы U.D.O. на 5ой позиции, а amorphis вообще на 2ой. Жалко, что из худших Grave Digger вылетел

Exceptional


14 янв 2019, 17:04		У Blindman самый лучший TOP 2018

Benante


14 янв 2019, 17:09		Там Антракс в лучших концертах года, вот что удивительно


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