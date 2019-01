все новости группы











DARKSIDE TOP 2018 : Результаты



Прошли праздники (с которыми мы вас всех сердечно поздравляем), а это значит, что настало время подвести музыкальные итоги прошлого 2018 года! Итак, по итогам голосования читателей сайта Darkside.ru стали:



Лучший альбом года:



1. Judas Priest "Firepower"

2. Amorphis "Queen of Time"

3. Immortal "Northern Chaos Gods"

4. Ghost "Prequelle"

5. U.D.O. "Steelfactory"

6. Behemoth "I Loved You at Your Darkest"

7. Powerwolf "The Sacrament Of Sin"

8. Aria "Проклятье морей"

9. Dimmu Borgir "Eonian"

10. Deicide "Overtures of Blasphemy"



Худший альбом года



1. Aria "Проклятье морей"

2. Dimmu Borgir "Eonian"

3. Machine Head "Catharsis"

4. Therion "Beloved Antichrist"

5. Epidemia "Легенда Ксентарона"

6. Behemoth "I Loved You at Your Darkest"

7. U.D.O. "Steelfactory"

8. Disturbed "Evolution"

9. Ghost "Prequelle"

10. Judas Priest "Firepower"



С более развернутыми результатами голосования вы можете ознакомиться здесь.



Также по традиции коллектив Darkside.ru составил свой собственный "TOP 2018", ознакомиться с которым можно по этому адресу.





