15 янв 2019



Новый альбом THE CRANBERRIES выйдет весной



THE CRANBERRIES выпустят финальную работу в своей истории, получившую название "In The End", двадцать шестого апреля. Альбом будет доступен в различных вариантах, включая бокс-сет с делюкс-CD, виниловой версией альбома, арт-принтом и книгой с текстами.



Трек-лист:



1. All Over Now

2. Lost

3. Wake Me When It's Over

4. A Place I Know

5. Catch Me If You Can

6. Got It

7. Illusion

8. Crazy Heart

9. Summer Song

10. The Pressure

11. In The End







