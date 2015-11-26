Новый альбом THE CRANBERRIES выйдет весной

THE CRANBERRIES выпустят финальную работу в своей истории, получившую название "In The End", двадцать шестого апреля. Альбом будет доступен в различных вариантах, включая бокс-сет с делюкс-CD, виниловой версией альбома, арт-принтом и книгой с текстами.
Трек-лист:
1. All Over Now
2. Lost
3. Wake Me When It's Over
4. A Place I Know
5. Catch Me If You Can
6. Got It
7. Illusion
8. Crazy Heart
9. Summer Song
10. The Pressure
11. In The End
StygianSaviour
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