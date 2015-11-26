Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 83
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 48
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

The Cranberries

*
| - |
|||| 15 янв 2019

Новый альбом THE CRANBERRIES выйдет весной



*
zoom
*
* *
THE CRANBERRIES выпустят финальную работу в своей истории, получившую название "In The End", двадцать шестого апреля. Альбом будет доступен в различных вариантах, включая бокс-сет с делюкс-CD, виниловой версией альбома, арт-принтом и книгой с текстами.

Трек-лист:

1. All Over Now
2. Lost
3. Wake Me When It's Over
4. A Place I Know
5. Catch Me If You Can
6. Got It
7. Illusion
8. Crazy Heart
9. Summer Song
10. The Pressure
11. In The End




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour


15 янв 2019, 23:50		Это здорово, боялся что не выйдет, по понятным причинам.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 526

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Necrophobic Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом