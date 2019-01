сегодня



Новое видео WOLFHORDE



Финская группа WOLFHORDE представила видео на композицию "Kill The Light", которая взята из выпущенного одиннадцатого января альбома 'Hounds of Perdition':



1. Chimera

2. Doctor of the Plague

3. Black Song

4. Towers of Silence

5. Forged in Ice

6. Kill the Light

7. Hounds of Perdition http://www.wolfhorde.com







+0 -0









просмотров: 108