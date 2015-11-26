Переиздание MERZBOW выйдет весной

Первого марта состоится выход ремастированной версии альбома японской группы MERZBOW "Venereology", который будет доступен на виниле и в цифровом варианте. Ремастеринг проводил James Plotkin (Isis, Electric Wizard, Full Of Hell и др.).
Трек-лист:
"Ananga-Ranga Part 1"
"Ananga-Ranga Part 2"
"Klo Ken Phantasie"
"Last Splash"
"Slave New Desart"
"TD3"
"Outtrack 1"
"Outtrack 2"
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