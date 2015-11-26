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Merzbow

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Переиздание MERZBOW выйдет весной



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Первого марта состоится выход ремастированной версии альбома японской группы MERZBOW "Venereology", который будет доступен на виниле и в цифровом варианте. Ремастеринг проводил James Plotkin (Isis, Electric Wizard, Full Of Hell и др.).

Трек-лист:

"Ananga-Ranga Part 1"
"Ananga-Ranga Part 2"
"Klo Ken Phantasie"
"Last Splash"
"Slave New Desart"
"TD3"
"Outtrack 1"
"Outtrack 2"

MERZBOW - 25th Anniversary Vinyl Edition Of Venereology (Remastered) Coming In March;





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