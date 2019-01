сегодня



Переиздание MERZBOW выйдет весной



Первого марта состоится выход ремастированной версии альбома японской группы MERZBOW "Venereology", который будет доступен на виниле и в цифровом варианте. Ремастеринг проводил James Plotkin (Isis, Electric Wizard, Full Of Hell и др.).



Трек-лист:



"Ananga-Ranga Part 1"

"Ananga-Ranga Part 2"

"Klo Ken Phantasie"

"Last Splash"

"Slave New Desart"

"TD3"

"Outtrack 1"

