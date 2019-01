сегодня



Новый альбом TARA LYNCH выйдет в марте



Дебютная работа TARA LYNCH, в записи которой принимали участие Vinny Appice (Black Sabbath, Dio), Tony MacAlpine (Planet X), Phil Soussan (Ozzy Osbourne, Billy Idol), Mark Boals (Dokken, Yngwie Malmsteen), Brent Woods (Vince Neil, Sebastian Bach), Glen Sobel (Alice Cooper) и Björn Englen (Dio Disciples, Yngwie Malmsteen), выпустит дебютную работу, получившую название "Evil Enough", первого марта на Cargo Records UK.



Трек-лист:



"Evil Enough"

"Antidote"

"Exit The Warrior"

"Kringeworthy"

"Banished From My Kingdom"

"Gui-Tara Rises"

"Unbreakable"

"Enigmatic"

"Trustless"

"Feckless Lock"















+0 -0









просмотров: 174