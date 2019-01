сегодня



Новый альбом SOPOR AETERNUS выйдет зимой



8 февраля состоится релиз нового альбома SOPOR AETERNUS "Death & Flamingos", тизер к которому доступен ниже.



Трек-лист:



1. Kinder des Teufels

2. Spell Bound

3. The Boy Must Die

4. Mephistophilia

5. Gone

6. Coffin Break

7. Vor dem Tode träumen wir

8. Death Waltz

9. Charnel House

10.Mors Ultima Ratio... (Theme from Death & Flamingos)







+2 -0









просмотров: 244