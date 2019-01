сегодня



Новое видео от PAMELA MOORE



PAMELA MOORE представила видео на композицию "Rise", которое было снято на релиз-вечеринке по поводу выхода альбома "Behind The Veil":



01. Rise



02. Sickness



03. Beneath The Voodoo Marsh



04. My Eternal



05. Slow Burn



06. WiFi Zombie



07. These Scars



08. Just Breathe



09. Undertow



10. Run















