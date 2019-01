17 янв 2019



Музыканты RUMPELSTILTSKIN GRINDER, AZURE EMOTE в IN THE FIRE



Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с блэк/дэт/дум/трэш металл группой IN THE FIRE, в состав которой входят участники Rumpelstiltskin Grinder, Total Fucking Destruction, Azure Emote. Volatile Beings и выпустят альбом Volatile Beings:



“Feral”

“The Devil In The Mirror”

“Into Battle”

“Channel”

“In The Fire”

“Techno-Sociopathic De-Evolution”

“Inside Out”

“The Poisoned Rye”













+0 -0









просмотров: 125