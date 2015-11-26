Музыканты RUMPELSTILTSKIN GRINDER, AZURE EMOTE в IN THE FIRE
Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с блэк/дэт/дум/трэш металл группой IN THE FIRE, в состав которой входят участники Rumpelstiltskin Grinder, Total Fucking Destruction, Azure Emote. Volatile Beings и выпустят альбом Volatile Beings:
“Feral”
“The Devil In The Mirror”
“Into Battle”
“Channel”
“In The Fire”
“Techno-Sociopathic De-Evolution”
“Inside Out”
“The Poisoned Rye”
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