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In the Fire

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|||| 17 янв 2019

Музыканты RUMPELSTILTSKIN GRINDER, AZURE EMOTE в IN THE FIRE



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Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с блэк/дэт/дум/трэш металл группой IN THE FIRE, в состав которой входят участники Rumpelstiltskin Grinder, Total Fucking Destruction, Azure Emote. Volatile Beings и выпустят альбом Volatile Beings:

“Feral”
“The Devil In The Mirror”
“Into Battle”
“Channel”
“In The Fire”
“Techno-Sociopathic De-Evolution”
“Inside Out”
“The Poisoned Rye”

IN THE FIRE вЂ“ Members Of RUMPELSTILTSKIN GRINDER, AZURE EMOTE Join Forces In New Band





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