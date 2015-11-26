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Видео с текстом от RIGHTEOUS VENDETTA



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"Deathwish", новая песня группы RIGHTEOUS VENDETTA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Reignite: The Fire Inside

Трек-лист:

"Defiance"
"This Pain"
"What You've Done"
"With Love"
"The Fire Inside"
"So Long"
"Inside My Eyes"
"Fight Back"
"Far Away"
"Back To Life"
"Losing Control"
"Deathwish"
"Bite The Bullet"
"The Way It Goes"
"Listen To Me"

RIGHTEOUS VENDETTA Debut "Deathwish" Lyric Video





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