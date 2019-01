все новости группы







Fusion Bomb

?

-

-





19 янв 2019 : Новое видео FUSION BOMB



сегодня



Новое видео FUSION BOMB



“Slam Tornado”, новое видео группы FUSION BOMB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Concrete Jungle", выходящего 25 января на Iron Shield Records.



Трек-лист:



“Zest Of Scorn”

“Knuckleburger”

“Concrete Jungle”

“You’re A Cancer To This World”

“Blazing Heat”

“T.M.N.A.”

“Bird Of Prey”

“Nyctophobia”

“Slam Tornado”

“I Never Denied” (Excel cover)













+0 -0









просмотров: 69