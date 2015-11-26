Бывший участник BUTCHER BABIES и мызуанты VALOR & VENGEANCE в ALPHAMEGA
Бывший барабанщик BUTCHER BABIES Chris Warner объединился вместе с музыкантами VALOR & VENGEANCE Adam'ом Ryan'ом (vocals) и Mike'ом Muenzer'ом (guitar) в новом проекте ALPHAMEGA, завершающим работу над дебютным альбомом, выход которого намечен на этот год.
FAT32
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).