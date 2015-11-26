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Бывший участник BUTCHER BABIES и мызуанты VALOR & VENGEANCE в ALPHAMEGA



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Бывший барабанщик BUTCHER BABIES Chris Warner объединился вместе с музыкантами VALOR & VENGEANCE Adam'ом Ryan'ом (vocals) и Mike'ом Muenzer'ом (guitar) в новом проекте ALPHAMEGA, завершающим работу над дебютным альбомом, выход которого намечен на этот год.



Former BUTCHER BABIES Drummer CHRIS WARNER Joins Forces With VALOR & VENGEANCE Members In ALPHAMEGA



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

FAT32


20 янв 2019, 15:45		Кто такие мызуанты? ))))


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