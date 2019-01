сегодня



Дебютный альбом CLIMATE OF FEAR выйдет весной



Британская мелодик дэт металл группа CLIMATE OF FEAR выпустит дебютную работу, получившую название "The Onset Of Eternal Darkness", первого марта на Demons Run Amok.



Трек-лист:



"Rapture"

"The Cult Of Retribution"

"Shadow & Flame"

"Centuries Of Torment"

"Storming The Heavens"

"De Conflictu Noctis Aeternae Obruat"

"Slaves Of Capital"

"From Enslavement To Extinction"

"Divide & Conquer"



Композиции "From Enslavement To Extinction" и "The Cult Of Retribution" доступны для прослушивания ниже.















+0 -1









просмотров: 30