Новый альбом DYING GORGEOUS LIES выйдет весной



Группа DYING GORGEOUS LIES выпустит новую работу, получившую название "The Hunter And The Prey", 22 марта на Massacre Records. За сведение и мастеринг отвечал Charles Greywolf, а за оформление — Thomas Kilian / Soulcatcher Photography.



Трек-лист:



"From The Ashes / Hellfire"

"We Are The Apocalypse"

"Revolution Day"

"…And As The Bombs Fell"

"Fatal Craving"

"New World Order"

"Ancient Tales"

"Beast Mode"

"Greetings From Aleppo"

"Sweet Taste Of Lies"















