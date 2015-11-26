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Falconer

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22 янв 2019 : 		 Концертное видео FALCONER

12 мар 2015 : 		 Переиздание FALCONER выйдет в апреле

6 июн 2014 : 		 Новый альбом FALCONER доступен для прослушивания

15 май 2014 : 		 Новая песня FALCONER

17 апр 2014 : 		 Новая песня FALCONER

18 мар 2014 : 		 FALCONER завершили работу над альбомом

16 дек 2013 : 		 Новый альбом FALCONER выйдет в июне

29 янв 2013 : 		 FALCONER работают над новым материалом

22 июн 2011 : 		 Новое видео FALCONER

24 май 2011 : 		 Новая песня FALCONER

19 апр 2011 : 		 Новая песня FALCONER

3 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FALCONER

2 фев 2011 : 		 Новый альбом FALCONER выйдет в июне

25 ноя 2010 : 		 FALCONER приступили к записи нового альбома

29 сен 2010 : 		 Название нового альбома FALCONER

30 мар 2010 : 		 FALCONER начнут запись в октябре

1 сен 2009 : 		 FALCONER начали работу над новым материалом

12 авг 2008 : 		 Новое видео от FALCONER'a

16 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома FALCONER

27 май 2008 : 		 FALCONER заканчивают работу над новым альбомом

20 апр 2008 : 		 FALCONER озаглавили новый альбом

13 дек 2007 : 		 FALCONER приступили к записи альбома

15 окт 2007 : 		 FALCONER : готов материал для нового альбома

6 июн 2007 : 		 Пополнение в семье гитариста FALCONER

27 апр 2007 : 		 FALCONER продлили контракт с Metal Blade

24 июл 2006 : 		 FALCONER завершили работу над новым альбомом
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Концертное видео FALCONER



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Шведские фолк-металл-пионеры FALCONER выступили в 2015 году на германском фестивале Waken Open Air во время сильного дождя. У группы возникли технические проблемы, но музыканты заполнили образовавшуюся паузу рассказами о начальных днях коллектива. Видео доступно ниже.

Сет-лист:

"Northwind"
"Age Of Runes"
"How It All Began"
"Mindtraveller"
"Clarion Call"

FALCONER Performs At Wacken Open Air 2015; Pro-Shot Video Posted




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