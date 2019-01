сегодня



Концертное видео FALCONER



Шведские фолк-металл-пионеры FALCONER выступили в 2015 году на германском фестивале Waken Open Air во время сильного дождя. У группы возникли технические проблемы, но музыканты заполнили образовавшуюся паузу рассказами о начальных днях коллектива. Видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Northwind"

"Age Of Runes"

"How It All Began"

"Mindtraveller"

"Clarion Call"











