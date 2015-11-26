Концертное видео FALCONER

Шведские фолк-металл-пионеры FALCONER выступили в 2015 году на германском фестивале Waken Open Air во время сильного дождя. У группы возникли технические проблемы, но музыканты заполнили образовавшуюся паузу рассказами о начальных днях коллектива. Видео доступно ниже.
Сет-лист:
"Northwind"
"Age Of Runes"
"How It All Began"
"Mindtraveller"
"Clarion Call"
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