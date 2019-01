все новости группы







23 янв 2019 : Новое видео BRAVO DELTA



Новое видео BRAVO DELTA



"Unbreakable", новое видео группы BRAVO DELTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unbreakable, выходящего первого февраля:



"Unbreakable"

"Fire"

"Numbers"

"Dark Room"

"Sleepless Dream"

"Karma"

"Virus"

"Modus Operandi"

"Lost At Sea V.1"

"Lost As Sea V.2"

"Insignificant"

"Dreamless Sleep"

"Knights Of Desire"













