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Новое видео BRAVO DELTA
"Unbreakable", новое видео группы BRAVO DELTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unbreakable, выходящего первого февраля:
"Unbreakable"
"Fire"
"Numbers"
"Dark Room"
"Sleepless Dream"
"Karma"
"Virus"
"Modus Operandi"
"Lost At Sea V.1"
"Lost As Sea V.2"
"Insignificant"
"Dreamless Sleep"
"Knights Of Desire"
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