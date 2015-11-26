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Bravo Delta

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Новое видео BRAVO DELTA



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"Unbreakable", новое видео группы BRAVO DELTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unbreakable, выходящего первого февраля:

"Unbreakable"
"Fire"
"Numbers"
"Dark Room"
"Sleepless Dream"
"Karma"
"Virus"
"Modus Operandi"
"Lost At Sea V.1"
"Lost As Sea V.2"
"Insignificant"
"Dreamless Sleep"
"Knights Of Desire"

BRAVO DELTA - Las Vegas Rockers To Release Unbreakable Album In February; Title Track Music Video Streaming





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