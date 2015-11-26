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Angel Black

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24 янв 2019 : Новое видео ANGEL BLACK



сегодня



Новое видео ANGEL BLACK



"Black Heart", новое видео группы ANGEL BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Killing Demons, выход которого намечен на двадцать второе марта:



“Strikeforce”

“Cyber Spy”

“Death Mill”

“Black Heart”

“Killing Demons”

“The Dream That Stood Alone”

“Killing Me”

“Metal Gods” (Judas Priest cover)













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