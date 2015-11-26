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Новое видео ANGEL BLACK
"Black Heart", новое видео группы ANGEL BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Killing Demons, выход которого намечен на двадцать второе марта:
“Strikeforce”
“Cyber Spy”
“Death Mill”
“Black Heart”
“Killing Demons”
“The Dream That Stood Alone”
“Killing Me”
“Metal Gods” (Judas Priest cover)
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