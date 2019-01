сегодня



Новое видео PRESTO BALLET



"Out Of Mind (It's Outta Sight)", новое видео группы PRESTO BALLET, основанной гитаристом METAL CHURCH Kurdt'ом Vanderhoof'ом, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Days Between", релиз которого состоялся 14 декабря на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Out Of Mind (It's Outta Sight) [6:29]

02. Earthbound [3:57]

03. Tip Of The Hat [ 5:47]

04. I Just Drive [ 6:22]

05. Hard Times For Dreamers [ 7:30]

06. I Am Wire [10:09]

07. The Man With The Plastic Face [7:00] (bonus track on CD version)

08. Brand New Minute [4:57] (bonus track on the download card that comes with vinyl edition)



















